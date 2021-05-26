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Саміт ЄС-США за участі Байдена відбудеться 15 червня

Середа, 26 травня 2021, 18:30

Зустріч лідерів ЄС з президентом США Джо Байденом відбудеться 15 червня у Брюсселі.

Про це йшлося під час зустрічі генсека європейської зовнішньополітичної служби Стефано Санніно і заступниці держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє "Європейська правда".

"Вони привітали майбутній саміт ЄС та США, що відбудеться 15 червня, як важливий крок у відродженому трансатлантичному партнерстві. Сторони підкреслили спільну зацікавленість ЄС та США у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах, та пообіцяли подальшу тісну співпрацю на підтримку демократичних цінностей, глобальної та регіональної стабільності та загальних прав людини" - йдеться у повідомленні європейської зовнішньополітичної служби.

Санніно і Шерман також обговорили цілий ряд зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес, таких як Росія, Україна та Білорусь, і недавнє загострення палестино-ізраїльського конфлікту.

Варто зазначити, що перша особиста зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Владіміра Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.

Теми: ЄССШАБайден


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