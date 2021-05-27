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Литва закрила свій повітряний простір для авіакомпаній Білорусі

Четвер, 27 травня 2021, 10:34

Уряд Литви заборонив заходити в повітряний простір країни білоруським авіаперевізникам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Заборона набула чинності з 3 години ночі 27 травня. Вона діє перш за все для державної авіакомпанії "Белавіа", яка в понеділок вже повідомила про припинення польотів в Литву.

"Європейська рада прийняла цілком чіткі висновки, в яких сказав, що білоруським авіатранспортним компаніям має бути заборонено користуватися повітряним простором Євросоюзу", - сказав міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс.

Агентство ЄС з авіаційної безпеки рекомендувало всім авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі.

Польоти "Белавіа" до себе вже заборонили Латвія, Швеція, Велика Британія, Франція, Чехія, Словаччина, Польща, Фінляндія та Україна.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

Теми: ЛитваБілорусь


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