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Польща поділиться з Грузією вакциною від коронавірусу

Четвер, 27 травня 2021, 14:35
Польща поділиться з Грузією вакциною від коронавірусу

Польща пообіцяла поділитися з Грузією вакциною від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу", про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній пресконференції з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. 

"Я висловив готовність уряду Польщі поділитися вакцинами з Грузією. Ми знаємо, що вакцини постачаються нерівномірно. Деяку кількість ми можемо передати грузинській стороні", - сказав Дуда.

Він зазначив, що після повернення у Польщу обговорить це питання з урядом. "Сподіваюся, ми зможемо продемонструвати свою дружбу з грузинським народом і в цьому питанні", - додав президент.  

Раніше міністр охорони здоров’я Грузії Тамар Габунія казала у коментарі ЗМІ, що Грузія вже кілька місяців веде перемовини з Польщею про можливість поставки вакцини, але що не може повідомляти деталі. 

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу у Грузії почалася 15 березня. Відтоді перше щеплення отримали понад 112 тисяч осіб.

Першою в країну прибула партія з 43,2 тисячі доз AstraZeneca, що за ліцензією виготовляється у Південній Кореї. Вакцини надали через міжнародну платформу COVAX. Згодом прибула перша партія вакцини від коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech.

Зараз в країні використовуються ці дві вакцини та китайська Sinovac.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаГрузіякоронавірус
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