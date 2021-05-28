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ЄС схвалив зміни до візової системи для підвищення безпеки

П'ятниця, 28 травня 2021, 10:52

Рада ЄС схвалила зміни в європейській візовій системі, спрямовані на підвищення безпеки в Шенгенській зоні за рахунок посилення контролю за короткостроковим перебуванням і дозволами на проживання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради.

"У відповідь на мінливі проблеми міграції та безпеки ЄС удосконалює свою Візову інформаційну систему (VIS), інструмент, який використовується владою держав-членів для реєстрації та перевірки осіб, що звертаються за короткостроковою візою для в'їзду в Шенгенську зону", - йдеться в заяві.

Згідно з новими правилами, VIS буде включати не тільки інформацію про короткострокові візи, як і раніше, але також буде охоплювати довгострокові візи та дозволи на проживання, оскільки ці документи дозволяють вільне пересування в межах Шенгенської зони.

Крім того, в систему буде включений скан сторінки з біографічними даними проїзного документа.

Перед видачею візи або дозволу на проживання нові правила дозволять проводити розширену перевірку біографічних даних заявника у відповідних базах даних безпеки та міграції. VIS автоматично запустить запит до цих баз даних, і будь-які збіги будуть перевірятися вручну і відслідковуватися компетентним органом.

Нові правила ще повинен затвердити Європейський парламент.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄС
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