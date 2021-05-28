ЄС не виключає ескалації з РФ через те, що Москва не приймає європейські авіарейси

В ЄС не виключають ескалації напруженості з Росією через ситуацію, що склалася зі скасуванням європейських рейсів до Москви, але поки спостерігають за ситуацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони в Лісабоні.

"Вчора з'явилися новини про перешкоди для вильотів європейських літаків в Москву. Це велике порушення повітряного руху. Однак ми поки не знаємо, чи буде це відбуватися час від часу або це загальна норма від російської влади, щоб змусити європейські літаки пролітати над Білоруссю. Нам доведеться почекати і подивитися, щоб вжити заходів", - сказав Боррель.

За його словами, через ситуацію зі скасуванням рейсів є ризик ескалації напруженості між ЄС і РФ.

"Ризик ескалації завжди існує. Може так статися, що все управління повітряним рухом може бути порушено, а може бути, це просто пара окремих випадків. Ми спостерігаємо за цим", - сказав Боррель.

Напередодні, два дні поспіль скасовувався рейс французької авіакомпанії Air France з Парижа до Москви через відсутність дозволу Росії на вхід в її повітряний простір.

Авіакомпанія планувала перенаправити літак в обхід Білорусі.

Російська сторона також не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви за альтернативним маршрутом в обхід Білорусі.

Нагадаємо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".