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Сейм Польщі прийняв резолюцію з засудженням дій Білорусі щодо літака Ryanair

П'ятниця, 28 травня 2021, 17:40
Сейм Польщі прийняв резолюцію з засудженням дій Білорусі щодо літака Ryanair

Сейм Польщі одноголосно прийняв резолюцію щодо ситуації в Білорусі, польські депутати засудили примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У документі, представленому заступником маршалка Малгожатою Кідавою-Блоньскою з "Громадянської коаліції", було засуджено: "акт державного террору у вигляді примусової посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року, що створило загрозу авіаційній безпеці, та незаконне затримання Романа Пратасевича та Софії Сапеги білоруською владою".

"Ми вимагаємо їх негайного звільнення та гарантій свободи пересування"- йдеться в резолюції.

Сейм також попросив Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати інцидент. Депутати також закликали парламенти країн Європейського союзу та Ради Європи "активно та спільно діяти на благо білоруського громадянського суспільства та процесу демократизації в Білорусі".

Резолюція звернулася до уряду з проханням пом'якшити принципи польської політики надання притулку та політики надання міжнародного захисту білоруським політичним біженцям.

У резолюції також є заклик до уряду "накласти санкції на представників апарату влади, юстиції та безпеки, безпосередньо причетних до репресій проти поляків у Білорусі".

Нагадаємо, Сенат Польщі 27 травня одностайно підтримав резолюцію із засудженням примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську і закликом до Лукашенка припинити репресії.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаБілорусьавіа
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