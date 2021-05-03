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В Туреччині затримали “праву руку” екслідера “ІДІЛ”

Понеділок, 3 травня 2021, 01:26
В Туреччині затримали “праву руку” екслідера “ІДІЛ”
@AfghanistanTime

В Аташехірі - районі провінції Стамбул - затримали найближчого помічника убитого лідера терористичної організації "Ісламська держава" ("ІДІЛ") Абу Бакра аль-Багдаді "Басіма".

Джерело: Arab News з посиланням на Demiroren, Afghanistan Times у Twitter

Деталі: Громадянин Афганістану "Басім" прибув до Туреччини з підробленим паспортом. Його затримали в ході спецоперації турецької розвідки та поліції.

Як зазначається, "Басім" брав участь в приховуванні аль-Багдаді в сирійській провінції Ідліб в 2019 році. Крім того, "Басіма" підозрювали в організації навчання ІДІЛ в Сирії та Іраку.

Нагадаємо: Абу Бакр аль-Багдаді загинув під час спецоперації США на північному заході Сирії в 2019 році.

"Українська правда" в Threads

Теми: Туреччина
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