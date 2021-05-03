В Туреччині затримали “праву руку” екслідера “ІДІЛ”
Понеділок, 3 травня 2021, 01:26
В Аташехірі - районі провінції Стамбул - затримали найближчого помічника убитого лідера терористичної організації "Ісламська держава" ("ІДІЛ") Абу Бакра аль-Багдаді "Басіма".
Джерело: Arab News з посиланням на Demiroren, Afghanistan Times у Twitter
Деталі: Громадянин Афганістану "Басім" прибув до Туреччини з підробленим паспортом. Його затримали в ході спецоперації турецької розвідки та поліції.
Як зазначається, "Басім" брав участь в приховуванні аль-Багдаді в сирійській провінції Ідліб в 2019 році. Крім того, "Басіма" підозрювали в організації навчання ІДІЛ в Сирії та Іраку.
Нагадаємо: Абу Бакр аль-Багдаді загинув під час спецоперації США на північному заході Сирії в 2019 році.