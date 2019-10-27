Ватажок "Ісламської держави" загинув під час спецоперації США - ЗМІ

Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді ймовірно загинув під час спецоперації США на північному заході Сирії.

Джерело: CNN з посиланням на джерела в Міноборони США, DW, AFP, Українська правда

Деталі: За даними представників Міноборони США, Багдаді міг загинути в результаті підриву "жилета смертника" в ході спецоперації американських військових, проведеної 26 жовтня.

Підтвердити інформацію про загибель ватажка ІДІЛ зможе ДНК-тест і біометричне дослідження, зазначають джерела CNN.

Першим про ймовірну загибель Багдаді повідомив Newsweek.

Операцію у провінції Ідліб на північному заході Сирії провели сили спецпризначення. Встановити місцеперебування лідера ІД допомогло ЦРУ.

Місцеперебування аль-Багдаді було розкрито, коли він намагався вивезти свою родину з провінції Ідліб у напрямку турецького кордону, повідомив представник спецслужби Іраку з посиланням на джерела у Сирії у коментарі Reuters.

На ранок 27 жовтня у Білому домі анонсували "важливу заяву" президента США Дональда Трампа, не повідомивши жодних подробиць.

Сам Трамп у Твіттері в ніч на неділю без уточнень і деталей написав "Щось дуже серйозне відбулося щойно!".

48-річний Аль-Багдаді - уродженець Іраку, очолював осередок "Аль-Каїди" в Іраку, брав на себе відповідальність за вибухи терористів-смертників і інші напади на шиїтів і сунітів, в результаті яких за 2010-2013 роки загинули тисячі людей.