Ватажок "Ісламської держави" загинув під час спецоперації США - ЗМІ
Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді ймовірно загинув під час спецоперації США на північному заході Сирії.
Джерело: CNN з посиланням на джерела в Міноборони США, DW, AFP, Українська правда
Деталі: За даними представників Міноборони США, Багдаді міг загинути в результаті підриву "жилета смертника" в ході спецоперації американських військових, проведеної 26 жовтня.
Підтвердити інформацію про загибель ватажка ІДІЛ зможе ДНК-тест і біометричне дослідження, зазначають джерела CNN.
Першим про ймовірну загибель Багдаді повідомив Newsweek.
Операцію у провінції Ідліб на північному заході Сирії провели сили спецпризначення. Встановити місцеперебування лідера ІД допомогло ЦРУ.
Місцеперебування аль-Багдаді було розкрито, коли він намагався вивезти свою родину з провінції Ідліб у напрямку турецького кордону, повідомив представник спецслужби Іраку з посиланням на джерела у Сирії у коментарі Reuters.
На ранок 27 жовтня у Білому домі анонсували "важливу заяву" президента США Дональда Трампа, не повідомивши жодних подробиць.
Сам Трамп у Твіттері в ніч на неділю без уточнень і деталей написав "Щось дуже серйозне відбулося щойно!".
48-річний Аль-Багдаді - уродженець Іраку, очолював осередок "Аль-Каїди" в Іраку, брав на себе відповідальність за вибухи терористів-смертників і інші напади на шиїтів і сунітів, в результаті яких за 2010-2013 роки загинули тисячі людей.
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