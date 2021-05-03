У Колумбії відкликали податкову реформу після п’ятиденних протестів
Президент Колумбії Іван Дуке Маркес заявив, що скасує запропоновану податкову реформу після протестів, внаслідок яких загинули щонайменше чотири людини.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву Дуке
Пряма мова: "Я прошу Конгрес відкликати закон, запропонований міністерством фінансів, і терміново розробити новий закон, який є результатом консенсусу, щоб уникнути фінансової невизначеності".
Деталі: За словами Дуке, реформа, на якій уряд наполягає, життєво важлива для стабілізації фінансів Колумбії, підтримки її кредитного рейтингу і фінансування соціальних програм. Водночас, за останні кілька днів політичні партії, місцева влада, бізнес-лідери та громадянське суспільство внесли цінні ідеї. Є консенсус щодо необхідності запровадження тимчасових податків на бізнес і дивіденди, збільшення прибуткового податку для найбагатших і посилення державних заходів жорсткої економії.
Законодавці, профспілки та інші групи привітали це оголошення.
Центральний банк попередив, що відмова схвалити реформу може зробити негативний вплив на економіку, в той час як втрата інвестиційного рейтингу країни вже була врахована багатьма інвесторами.
Передісторія:
- Марші почалися в середу з вимогою, щоб уряд відкликав пропозицію про податкову реформу.
- Повідомлялося, що реформа, запропонована колумбійською владою, розширить статті, що підлягають податку на додану вартість. Реформою також збільшуються податки з фізичних і юридичних осіб та усувається низка пільг.
- Поки немає точної кількості смертей, пов'язаних з протестами, на тлі грабежів, руйнування громадського транспорту і блокади доріг в декількох містах – однак напередодні стало відомо, що загинули щонайменше четверо людей, з них троє у місті Калі. Правозахисні групи заявили про зловживання з боку поліції, особливо в Калі, і що загинуло більше 20 людей.