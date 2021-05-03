У Колумбії відкликали податкову реформу після п’ятиденних протестів

Президент Колумбії Іван Дуке Маркес заявив, що скасує запропоновану податкову реформу після протестів, внаслідок яких загинули щонайменше чотири людини.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Дуке

Пряма мова: "Я прошу Конгрес відкликати закон, запропонований міністерством фінансів, і терміново розробити новий закон, який є результатом консенсусу, щоб уникнути фінансової невизначеності".

Деталі: За словами Дуке, реформа, на якій уряд наполягає, життєво важлива для стабілізації фінансів Колумбії, підтримки її кредитного рейтингу і фінансування соціальних програм. Водночас, за останні кілька днів політичні партії, місцева влада, бізнес-лідери та громадянське суспільство внесли цінні ідеї. Є консенсус щодо необхідності запровадження тимчасових податків на бізнес і дивіденди, збільшення прибуткового податку для найбагатших і посилення державних заходів жорсткої економії.

Законодавці, профспілки та інші групи привітали це оголошення.

Центральний банк попередив, що відмова схвалити реформу може зробити негативний вплив на економіку, в той час як втрата інвестиційного рейтингу країни вже була врахована багатьма інвесторами.

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