Половину COVID-хворих світу виявили в Індії

За добу 1 травня у світі зареєстрували 680 160 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії - 370 059 нових заражень, в США – 30 701, у Бразилії – 28 935.

Крім того, 25 980 нових випадків – у Туреччині, 18 698 – в Ірані.

За цим показником Україна, де 5 094 випадки, знаходиться на 19 місці у світі – між Нідерландами (5 508) та Польщею (4 612). Серед європейських країн Україна на 6 місці.

9 960 людей у світі померли за добу. За щоденною кількістю смертей Україна – десята у світі і друга в Європі.

Хворіють 18,7 млн осіб, однак одужали – 131,4 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 1 травня в Україні: