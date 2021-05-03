Половину COVID-хворих світу виявили в Індії
Понеділок, 3 травня 2021, 06:23
За добу 1 травня у світі зареєстрували 680 160 нових випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії - 370 059 нових заражень, в США – 30 701, у Бразилії – 28 935.
Крім того, 25 980 нових випадків – у Туреччині, 18 698 – в Ірані.
За цим показником Україна, де 5 094 випадки, знаходиться на 19 місці у світі – між Нідерландами (5 508) та Польщею (4 612). Серед європейських країн Україна на 6 місці.
9 960 людей у світі померли за добу. За щоденною кількістю смертей Україна – десята у світі і друга в Європі.
Хворіють 18,7 млн осіб, однак одужали – 131,4 млн.
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Нагадаємо: 1 травня в Україні:
- виявили 5 094 нових випадків COVID-19;
- померли 160 людей;
- одужало 5784 людей.
Українська правда