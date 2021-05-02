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В Украине больше 5 тысяч новых заражений Covid, еще 160 человек умерли

Воскресенье, 2 мая 2021, 08:23
В Украине больше 5 тысяч новых заражений Covid, еще 160 человек умерли

В течение субботы, 1 мая, в стране зафиксировали 160 смертей от коронавируса, и больше 5 тысяч новых больных, выздоровели 5784 человека

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Дословно: "5 094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 мая 2021 года. В частности, заболели 219 детей и 81 медработник. Осуществлено тестирований за сутки - 43 405".

Детали: За минувшие сутки госпитализированы 3 199 человек, летальных случаев – 160, выздоровели 5 784 человека.

В течение субботы наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

За все время пандемии от коронавируса умерли уже 44 596 украинцев.

 

Напомним:

  • 30 апреля в Украине было обнаружено 8549 новых случаев COVID, умер 351 больной, выздоровели 14 956 человек.
  • Украина опустилась на 13 место в мире по распространенности коронавируса.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемия
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