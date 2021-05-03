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Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до ЄС вакцинованим туристам

Понеділок, 3 травня 2021, 12:50

Єврокомісія запропонувала державам-членам ЄС послабити існуючі обмеження на в'їзд в ЄС для поїздок несуттєвого характеру, передусім йдеться про туризм, беручи до уваги прогрес в кампаніях вакцинації і розвиток епідеміологічної ситуації у всьому світі.

Про це йдеться у повідомленні комісії, оприлюдненому 3 травня, повідомляє "Європейська правда".

"Комісія пропонує дозволити в'їзд в ЄС з несуттєвих причин не тільки для всіх осіб, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але і для всіх людей, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, дозволеної в ЄС", - йдеться у повідомленні Європейської комісії.

Дозвіл може бути поширений також на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях.

Держави-члени можуть дозволити в'їзд в ЄС тим людям, які отримали, принаймні, за 14 днів до прибуття, рекомендовану дозу вакцини, схвалену в ЄС.

Діти, виключені з процесу вакцинації, повинні мати можливість подорожувати зі своїми вакцинованими батьками, якщо у них буде негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 72 години до місця прибуття.

Крім того, Комісія пропонує підвищити, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов'язаний з кількістю нових випадків COVID-19, який використовується для визначення списку країн, з яких повинні бути дозволені всі поїздки. Пропозиція полягає у збільшенні порогового значення 14-денного сукупного показника повідомлень про випадки захворювання на COVID-19 з 25 до 100. Це залишається значно нижчим від поточного середнього показника в ЄС, який становить понад 420.

Ця зміна повинна дозволити Раді ЄС розширити список країн, з яких дозволені другорядні поїздки, незалежно від статусу вакцинації мандрівників. 

Водночас Єврокомісія реагує на поширення нових варіантів коронавірусу. Вона пропонує новий механізм "аварійного гальма", який повинен бути скоординований на рівні ЄС і який обмежить ризик потрапляння таких варіантів в ЄС. Коли епідеміологічна ситуація в країні, яка не входить в ЄС, швидко погіршується і, зокрема, якщо виявляється варіант, що викликає занепокоєння, держава-член може терміново призупинити в'їзд громадян-не членів ЄС, які проживають в такій країні.

Тепер Рада ЄС повинна розглянути пропозицію Єврокомісії. 

Важливо, що Єврокомісія може лише давати рекомендації в сфері перетину кордонів. Держави-члени визначають правила в’їзду самостійно.

Теми: ЄСвакцинаціятуризм


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