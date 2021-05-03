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"Слуги" хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців ОРДЛО

Понеділок, 3 травня 2021, 13:18
Слуги хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців ОРДЛО

"Слуга народу" ініціює законопроєкт про спрощення оформлення українських паспортів із позначкою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: один із ініціаторів законопроєкту № 4564, заступник голови фракції "Слуга Народу" Максим Ткаченко, повідомляє пресслужба партії

Деталі: За словами депутата, із 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад.

Тобто, якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж вперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити.

Особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання, зазначив Ткаченко.

Пряма мова: "Ми пропонуємо законодавчо закріпити норму про те, що мешканці непідконтрольної частини Донбасу та Криму можуть звернутися до будь-якого відділення Державної міграційної служби України й отримати документи, що посвідчують особу, чи вклеїти фотокартку в паспорт.

І що важливо – там же можна поставити позначку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – у Луганську, Донецьку, Сімферополі. Водночас ми скасовуємо довідку про підтвердження місця перебування для переселенців та людей, що залишилися по той бік лінії розмежування".

Більше деталей: За словами Ткаченка, щоб зрозуміти, що людина дійсно живе на окупованих територіях за тою адресою, яку вона хоче вказати у реєстрації, Державна міграційна служба може використовувати інформацію з Державного реєстру виборців, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Єдиного державного демографічного реєстру.

Якщо мова йде про отримання першого паспорту, реєстрація за місцем проживання на окупованих територіях вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або ж на основі реєстрації батьків, що вказана у їхніх паспортах.

Якщо ж через якісь причини треба замінити паспорт або вклеїти у нього фотокартку за віком, вказується та ж реєстрація, яка і була в документі.

Комітет ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій вже рекомендував Верховній Раді ухвалити цей законопроєкт у першому читанні.

Що передувало: 2 травня у МВС Росії повідомили, що майже 530 тисяч жителів ОРДЛО за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.

Українська правда

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Теми: Слуга народуОРДЛОпаспорт
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