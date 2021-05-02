У Росії розповіли, скільки паспортів роздали в ОРДЛО

Майже 530 тисяч жителів ОРДЛО за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.

Джерело: пресцентр МВС Росії у відповідь на запит ТАСС

Дослівно: "З початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року... громадянство РФ отримали більше 527 тисячі осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Деталі: При цьому, за даними російського МВС, майже 2 тисячам жителів ОРДЛО у придбанні російського громадянства відмовили.

Так, 40% заяв було відхилено у зв'язку з тим, що люди мали обмеження на в'їзд до РФ через адміністративне видворення, депортацію, реадмісію або в зв'язку з прийнятим щодо них рішенням про небажаність перебування в РФ. Третина, кому відмовили в громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті здобувачів громадянство РФ не дали через те, що вони виступали за "насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії" і створюють загрозу безпеці.

У МВС зазначили, що робота з прийому жителів ОРДЛО в громадянство РФ триває.

Що передувало: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилкою недостатньо жорстку реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям ОРДЛО.

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