Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії розповіли, скільки паспортів роздали в ОРДЛО

Неділя, 2 травня 2021, 19:25
У Росії розповіли, скільки паспортів роздали в ОРДЛО

Майже 530 тисяч жителів ОРДЛО за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.

Джерело: пресцентр МВС Росії у відповідь на запит ТАСС

Дослівно: "З початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року... громадянство РФ отримали більше 527 тисячі осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Деталі: При цьому, за даними російського МВС, майже 2 тисячам жителів ОРДЛО у придбанні російського громадянства відмовили.

Так, 40% заяв було відхилено у зв'язку з тим, що люди мали обмеження на в'їзд до РФ через адміністративне видворення, депортацію, реадмісію або в зв'язку з прийнятим щодо них рішенням про небажаність перебування в РФ. Третина, кому відмовили в громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті здобувачів громадянство РФ не дали через те, що вони виступали за "насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії" і створюють загрозу безпеці.

У МВС зазначили, що робота з прийому жителів ОРДЛО в громадянство РФ триває.

Що передувало: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилкою недостатньо жорстку реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям ОРДЛО.

Передісторія:

  • 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
  • На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявляли, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяОРДЛОпаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Росія
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
У Москві поставили ЗРК "Панцир" на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: