У Росії розповіли, скільки паспортів роздали в ОРДЛО
Майже 530 тисяч жителів ОРДЛО за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.
Джерело: пресцентр МВС Росії у відповідь на запит ТАСС
Дослівно: "З початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року... громадянство РФ отримали більше 527 тисячі осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".
Деталі: При цьому, за даними російського МВС, майже 2 тисячам жителів ОРДЛО у придбанні російського громадянства відмовили.
Так, 40% заяв було відхилено у зв'язку з тим, що люди мали обмеження на в'їзд до РФ через адміністративне видворення, депортацію, реадмісію або в зв'язку з прийнятим щодо них рішенням про небажаність перебування в РФ. Третина, кому відмовили в громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті здобувачів громадянство РФ не дали через те, що вони виступали за "насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії" і створюють загрозу безпеці.
У МВС зазначили, що робота з прийому жителів ОРДЛО в громадянство РФ триває.
Що передувало: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилкою недостатньо жорстку реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям ОРДЛО.
Передісторія:
- 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
- На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявляли, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.