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Війна на Донбасі: гібридні війська РФ обстріляли українські позиції

Понеділок, 3 травня 2021, 18:36

Російсько-окупаційні війська 3 травня здійснили три обстріли позицій українських військових з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Обійшлося без втрат.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У понеділок зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Росії. Поблизу населеного пункту Піски окупанти здійснили обстріли у бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Дослівно: "Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".

Українська правда
Теми: війнаООСДонбас


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