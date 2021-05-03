Війна на Донбасі: гібридні війська РФ обстріляли українські позиції
Російсько-окупаційні війська 3 травня здійснили три обстріли позицій українських військових з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Обійшлося без втрат.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: У понеділок зафіксовано 3 порушення з боку збройних формувань Росії. Поблизу населеного пункту Піски окупанти здійснили обстріли у бік українських позицій зі стрілецької зброї.
Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.
У штабі наголосили, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Дослівно: "Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".