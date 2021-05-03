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ЄС висловив протест послу РФ через санкції проти єврочиновників

Понеділок, 3 травня 2021, 23:27
ЄС висловив протест послу РФ через санкції проти єврочиновників
Володимир Чижов

Європейський союз висловив протест послу Росії Володимиру Чижову у зв'язку з введенням санкцій відносно високопоставлених європейських чиновників.

Джерело: заява на сайті ЄС

Дослівно: "Посол Чижов був поінформований про рішуче неприйняття і рішуче засудження державами-членами ЄС та інституціями ЄС введення (Росією - УП) санкцій, які були повністю політично мотивованим і не мали жодних юридичних підстав".

Деталі: В ЄС також звернули увагу на висилку Росією чеських дипломатів і на указ про заборону посольствам і консульствам так званих "недружніх" до Москви країн наймати на роботу людей, що знаходяться на російській території.

Представники Євросоюзу висловили послу РФ серйозну стурбованість з приводу сукупного впливу всіх цих рішень на відносини між ЄС і Росією.

Нагадаємо:

30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі. 

Українська правда
Теми: санкціїдипломатичні відносиниРосіяЄС
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