ЄС висловив протест послу РФ через санкції проти єврочиновників

Європейський союз висловив протест послу Росії Володимиру Чижову у зв'язку з введенням санкцій відносно високопоставлених європейських чиновників.

Джерело: заява на сайті ЄС

Дослівно: "Посол Чижов був поінформований про рішуче неприйняття і рішуче засудження державами-членами ЄС та інституціями ЄС введення (Росією - УП) санкцій, які були повністю політично мотивованим і не мали жодних юридичних підстав".

Деталі: В ЄС також звернули увагу на висилку Росією чеських дипломатів і на указ про заборону посольствам і консульствам так званих "недружніх" до Москви країн наймати на роботу людей, що знаходяться на російській території.

Представники Євросоюзу висловили послу РФ серйозну стурбованість з приводу сукупного впливу всіх цих рішень на відносини між ЄС і Росією.

Нагадаємо:

30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.