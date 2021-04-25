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У Кремлі пишуть список "недружніх країн", в нього вже внесли США

Неділя, 25 квітня 2021, 15:40
У Кремлі пишуть список недружніх країн, в нього вже внесли США
Фото: ТАСС

Російська влада взялася за складання переліку так званих "недружніх країн". Наразі відомо лише про одну країну, яка там точно фігурує – це Сполучені Штати.

Джерело: РБК з посиланням на офіційну представницю МЗС РФ Марію Захарову, ТАСС

Деталі: Захарова послалася на свіжий указ президента РФ Володимира Путіна, в якому передбачаються заходи, спрямовані проти "недружніх" країн.

За словами Захарової, "вся історія почалася з чергового витка недружніх дій США".

Решту держав зі списку вона не назвала, додавши, що дізнатися весь перелік можна буде у момент публікації відповідного розпорядження уряду РФ. Коли це станеться - поки невідомо.

Також вона сказала, що написання такого списку - це реакція у відповіть на "ворожі дії інших країн".

Пряма мова: "Як ви знаєте, був опублікований напередодні указ президента (Путіна - УП), який містить цілу низку заходів по виконанню вже існуючих федеральних законів, згідно з якими тепер ті держави, які оголошуються недружніми, не можуть набирати серед громадян РФ співробітників для своїх дипломатичних і консульських місій.

Як ви розумієте, і як я можу це підтвердити, природньо, в списку фігурують США".

Передісторія:

  • Раніше Путін підписав указ про застосування заходів впливу (протидії) на "недружні дії" іноземних держав.
  • Тимчасовий повірений у справах Росії у США в п'ятницю був викликаний до Держдепартаменту, темою спілкування стали дестабілізуючі дії Москви.
  • Про повернення відносин Росії і США, по суті, до епохи холодної війни заявив заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінСШАдипломатичні відносини
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