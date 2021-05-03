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США та Британія заявили про спільну протидію агресії РФ проти України

Понеділок, 3 травня 2021, 23:58
США та Британія заявили про спільну протидію агресії РФ проти України

Глави зовнішньополітичних відомств США й Великої Британії обговорили під час зустрічі в Лондоні агресію Росії, а також спільну позицію в підтримці України на тлі останньої російської ескалації.

Джерело: Ентоні Блінкен та Домінік Рааб під час брифінгу за результатами переговорів у понеділок, яких цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми з Тоні (Блінкеним – УП) обговорили цілий комплекс питань безпеки - Іран, Афганістан, постійні занепокоєння щодо Росії, зокрема на кордоні з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч у цих питаннях, і я вітаю тверду прихильність США Альянсу НАТО".

Деталі: Держсекретар Блінкен, зі свого боку, подякував Сполученому Королівству за те, що вони "приєдналися до США в процесі притягнення Росії до відповідальності" за її безрозсудні та агресивні дії.

Він додав, що вони спільно підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України.

Нагадаємо: У Держдепартаменті США заявили, що дуже уважно стежать за відведенням російських військ від кордону з Україною.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАВелика БританіяУкраїнаРосія
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