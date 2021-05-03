США пильно спостерігають за відведенням військ РФ від українського кордону

У Держдепартаменті США заявили, що дуже уважно стежать за відведенням російських військ від кордону з Україною.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен у інтерв’ю для CBS

Пряма мова: "На кордоні з Україною (російською стороною - УП) накопичено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли РФ фактично здійснила вторгнення. Я не можу сказати, що ми знаємо, які саме наміри має Путін... З огляду на те, що ми бачили протягом останніх кількох днів, очевидно, є рішення відтягнути частину сил. І також ми бачили, як деякі війська фактично починають відступати"

Деталі: На питання, чи насправді Кремль відводить війська, Блінкен запевнив, що у Держдепі спостерігає за діями Москви "дуже, дуже уважно".

Нагадаємо:

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході візиту до України 5-6 травня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Росія стягувала свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Українська розвідка, журналісти-розслідувачі та американський Білий дім заявляли, що з 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.

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