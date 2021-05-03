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США пильно спостерігають за відведенням військ РФ від українського кордону

Понеділок, 3 травня 2021, 16:39
США пильно спостерігають за відведенням військ РФ від українського кордону

У Держдепартаменті США заявили, що дуже уважно стежать за відведенням російських військ від кордону з Україною.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен у інтерв’ю для CBS

Пряма мова: "На кордоні з Україною (російською стороною - УП) накопичено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли РФ фактично здійснила вторгнення. Я не можу сказати, що ми знаємо, які саме наміри має Путін... З огляду на те, що ми бачили протягом останніх кількох днів, очевидно, є рішення відтягнути частину сил. І також ми бачили, як деякі війська фактично починають відступати"

Деталі: На питання, чи насправді Кремль відводить війська, Блінкен запевнив, що у Держдепі спостерігає за діями Москви "дуже, дуже уважно".

Нагадаємо:

Знати більше: Відведення Росією військ не дуже міняє той факт, що війна триває: Євген Будерацький про ескалацію на Сході

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяУкраїна
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