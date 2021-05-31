Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кіпр закрив свій повітряний простір для літаків з Білорусі

Понеділок, 31 травня 2021, 18:48

Кіпр закрив свій повітряний простір для польотів з Білорусі, приєднавшись до списку країн ЄС, що вводять обмеження після вимушеної посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську 23 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Cyprus Mail.

Авіаційна влада заборонила авіакомпаніям, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір і аеропорти Кіпру з 28 травня.

Ті ж рекомендації забороняють авіакомпаніям, зареєстрованим на Кіпрі, входити у білоруський повітряний простір або здійснювати рейси до та з Білорусі. Усі рейси до Білорусі припинено.

Запланований рейс авіакомпанії "Белавія" з Мінська до аеропорту Ларнаки на Кіпрі 29 травня було скасовано.

Обмеження не застосовуються у разі надзвичайних ситуацій гуманітарної та медичної допомоги.

Більшість сусідів Білорусі та багато інших європейських країн заборонили рейси білоруської національної авіакомпанії "Белавія" через вимушену посадку літака Ryanair, що прямував до Литви з Греції, та арешт журналіста на борту.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Україна також заборонила пролітати через свій повітряний простір літакам з білоруською реєстрацією з опівночі 29 травня.

Теми: КіпрБілорусьавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на плани РФ зі створення нових військових з'єднань

Литва оголосила Шарія персоною нон-ґрата - джерела

Апеляційний суд виправдав Стерненка за статтею про розбій і дав умовний термін

Росія вирішила посилити армію біля кордону з Україною та ЄС

У РФ заявили про "зняття водної блокади" окупованого Криму

Зустріч Байдена та Путіна: Росія обіцяє США "некомфортні сигнали"

Усі новини...
Кіпр
Перемогу на виборах на Кіпрі здобула керівна партія, ультраправі наростили вплив
Кіпр просить ЄС завадити відправленню човнів з мігрантами з Сирії
Кіпр вийшов з локдауну, впровадивши "коронапаспорти"
Останні новини
21:37
Новини 31 травня: Шарія оголосили персоною нон грата, Стерненка частково виправдали
21:34
Енергомитниця не дозволяє "Нафтогазу" використовувати "трубу Медведчука"
21:30
Шарій оскаржив рішення Литви відібрати у нього статус біженця
21:24
Офіційний курс: гривня ослабла до євро
21:16
ФотоБізнес-партнери влаштували стрілянину у Києві: один з них перебуває у розшуку
20:45
Росія продовжить заборону на польоти в Туреччину
20:40
Меркель і Макрон вважають неприйнятним стеження між західними союзниками
20:35
Виробники нафтопродуктів можуть вийти на потрібний обсяг за 10 днів – Міненерго
20:19
Вакцину Pfizer схвалили для підлітків в Європі
19:50
Румунія з 1 червня пом’якшує в’їзд для іноземців з третіх країн
Усі новини...