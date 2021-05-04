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Німецькі екологи подали позов проти "Північного потоку-2"

Вівторок, 4 травня 2021, 02:52
Німецькі екологи подали позов проти Північного потоку-2

Природоохоронна організація Німеччини (Німецький союз охорони природи та біорізноманіття – NABU) подала позов до адміністративного суду Гамбурга проти будівництва газогону "Північний потік-2".

Джерело: DW, NABU

Дослівно: "… єдиний спосіб обмежити шкоду Балтійському морю – це звернутися до суду".

Деталі: В організації відзначили, що "Північний потік-2" безпосередньо руйнує морську флору і фауну на дні площею понад 16 футбольних полів.

У NABU нагадали, що на початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення екологів щодо дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.

Зокрема, у відомстві стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 кілометра проходить межею пташиного заповідника, а тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку.

Позов проти будівництва газопроводу в квітні в адміністративний суд Гамбурга подала також екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Прессекретар BSH повідомив, що на час розгляду позовів двох природоохоронних організацій припиняється дія виданого відомством дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG місяць тому оприлюднила дані про перебіг будівництва: "На 31 березня укладено 2339 кілометрів (з 2460 кілометрів), або 95 відсотків газопроводу" Північний потік-2".

Залишилося укласти близько 121 кілометра (5 відсотків) від загальної протяжності газопроводу".

Передісторія:

  • Спорудження російського газопроводу вже на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.
  • Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.
  • 24 лютого стало відомо про те, що Wintershall Dea, одна з п’яти компаній-учасниць проєкту зупинила його фінансування
  • За інформацією німецьких ЗМІ, уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти подальшого розвитку подій з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загрози санкцій США.
  • Віцепрем’єр РФ Александр Новак заявив, що газопровід "Північний потік 2", за інформацією оператора проєкту Nord Stream 2 AG, буде добудований в 2021 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2РосіяНімеччинаекологія
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