Німецькі екологи подали позов проти "Північного потоку-2"

Природоохоронна організація Німеччини (Німецький союз охорони природи та біорізноманіття –NABU) подала позов до адміністративного суду Гамбурга проти будівництва газогону "Північний потік-2".

Джерело: DW, NABU

Дослівно: "… єдиний спосіб обмежити шкоду Балтійському морю – це звернутися до суду".

Деталі: В організації відзначили, що "Північний потік-2" безпосередньо руйнує морську флору і фауну на дні площею понад 16 футбольних полів.

У NABU нагадали, що на початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення екологів щодо дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.

Зокрема, у відомстві стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 кілометра проходить межею пташиного заповідника, а тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку.

Позов проти будівництва газопроводу в квітні в адміністративний суд Гамбурга подала також екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Прессекретар BSH повідомив, що на час розгляду позовів двох природоохоронних організацій припиняється дія виданого відомством дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG місяць тому оприлюднила дані про перебіг будівництва: "На 31 березня укладено 2339 кілометрів (з 2460 кілометрів), або 95 відсотків газопроводу" Північний потік-2".

Залишилося укласти близько 121 кілометра (5 відсотків) від загальної протяжності газопроводу".

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