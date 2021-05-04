Білий дім збільшив ліміт на прийом біженців у понад 4 рази
Вівторок, 4 травня 2021, 04:18
У Сполучених Штатах на 2021 бюджетний рік збільшили ліміт біженців із 15 тисяч до 62 500.
Джерело: Пресслужба Білого дому
Деталі: Зокрема, найбільшого потоку біженців очікують з Африки, квота щодо цього регіону становить 22 тисячі осіб.
Крім того, згідно з повідомленням, найближчим часом США приймуть 2 тисячі біженців, яким раніше відмовили у в’їзді.
Як зазначається у підписаному Байденом документі, збільшення ліміту біженців до 62 500 "виправдане серйозними гуманітарними занепокоєннями", а також "відповідає національним інтересам".
Що передувало: Білий дім заявляв, що президент США Джо Байден збільшить ліміт на прийом біженців.
Українська правда