Білий дім збільшив ліміт на прийом біженців у понад 4 рази

У Сполучених Штатах на 2021 бюджетний рік збільшили ліміт біженців із 15 тисяч до 62 500.

Джерело: Пресслужба Білого дому

Деталі: Зокрема, найбільшого потоку біженців очікують з Африки, квота щодо цього регіону становить 22 тисячі осіб.

Крім того, згідно з повідомленням, найближчим часом США приймуть 2 тисячі біженців, яким раніше відмовили у в’їзді.

Як зазначається у підписаному Байденом документі, збільшення ліміту біженців до 62 500 "виправдане серйозними гуманітарними занепокоєннями", а також "відповідає національним інтересам".

Що передувало: Білий дім заявляв, що президент США Джо Байден збільшить ліміт на прийом біженців.