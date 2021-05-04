Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Білий дім збільшив ліміт на прийом біженців у понад 4 рази

Вівторок, 4 травня 2021, 04:18

У Сполучених Штатах на 2021 бюджетний рік збільшили ліміт біженців із 15 тисяч до 62 500.

Джерело: Пресслужба Білого дому

Деталі: Зокрема, найбільшого потоку біженців очікують з Африки, квота щодо цього регіону становить 22 тисячі осіб.

Крім того, згідно з повідомленням, найближчим часом США приймуть 2 тисячі біженців, яким раніше відмовили у в’їзді.

Як зазначається у підписаному Байденом документі, збільшення ліміту біженців до 62 500 "виправдане серйозними гуманітарними занепокоєннями", а також "відповідає національним інтересам".

Що передувало: Білий дім заявляв, що президент США Джо Байден збільшить ліміт на прийом біженців.

Українська правда
Теми: СШАБайденбіженці


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США та Британія заявили про спільну протидію агресії РФ проти України

відеоВийшла англомовна версія документального фільму про вбивство Гонгадзе

фото, відеоНа дорозі Львів-Луцьк обвалився міст, траса заблокована

Росія готується до можливого відключення від SWIFT

Робота ще триває: у МЗС розкрили деталі повернення Україні мільярдів Януковича

фотоВодосховище, що живить південно-східний Крим, різко міліє

Усі новини...
США
США розпочнуть застосувати вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років – NYT
Вашингтон не прагне ескалації, але готовий відповісти на дії Росії – Блінкен
США "сильно і твердо" підтримують Україну перед лицем агресії Росії – Гельсінська комісія
Останні новини
04:50
Президент Філіппін щепився першою дозою вакцини проти COVID-19
04:18
Білий дім збільшив ліміт на прийом біженців у понад 4 рази
03:35
США розпочнуть застосувати вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років – NYT
02:52
Німецькі екологи подали позов проти "Північного потоку-2"
01:55
Вашингтон не прагне ескалації, але готовий відповісти на дії Росії – Блінкен
01:24
США "сильно і твердо" підтримують Україну перед лицем агресії Росії – Гельсінська комісія
00:47
Подружжя Гейтс після 27 років спільного життя заявило про розлучення
23:58
США та Британія заявили про спільну протидію агресії РФ проти України
23:27
ЄС висловив протест послу РФ через санкції проти єврочиновників
22:50
Дудь вирізав з інтерв'ю слова про Голодомор та репресії НКВС – блогер Івангай
Усі новини...