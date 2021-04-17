У Байдена обіцяють збільшити ліміт на прийом біженців

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден збільшить ліміт на прийом біженців.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Відповідне рішення буде ухвалено до середини травня.

Раніше в п‘ятницю Білий дім підтвердив дію обмежень на кількість біженців на рівні 15 000 на цей бюджетний рік, що закінчується восени 2021 року. Це обмеження було встановлене колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Рішення продовжити дію обмеження, встановленого попереднім президентом, викликало критику політиків від Демократичної партії США. Конгресвумен від Демократичної партії Ільхам Омар назвала рішення про збереження обмежень "ганебним", а голова Юридичного комітету Палати представників США, конгресмен від Демократичної партії Джеррі Недлер зазначив, що він "глибоко розчарований сьогоднішнім рішенням зберегти найнижчі рівні прийняття біженців, встановлені за Трампа".

У відповідь на критику, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що "остаточне, збільшене обмеження" буде встановлене Байденом до 15 травня.

Що передувало: У лютому Білий дім оголосив про намір Байдена збільшити обмеження з 15 000 до 62 500 біженців на цей бюджетний рік, який завершується 1 жовтня і збільшити обмеження до 125 000 на наступний рік.

Псакі заявила, що ціль прийняти 62 500 біженців вже до кінця цього бюджетного року не є реалістичною "з огляду на знищену програму прийняття біженців, яку ми успадкували".