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Президент Філіппін щепився першою дозою вакцини проти COVID-19

Вівторок, 4 травня 2021, 04:50
Президент Філіппін щепився першою дозою вакцини проти COVID-19

Президент Філіппін Родріго Дутерте щепився першою дозою вакцини проти COVID-19.

Джерело: CNN Philippines

Пряма мова Дутерте: "Я давно чекав на цей укол вакцини".

Деталі: Вакцину президенту ввів міністр охорони здоров’я.

На запитання, як він почувався до отримання уколу, Дутерте відповів, що "добре".

Щеплення 76-річному президенту зробили китайською вакциною Sinopharm.

Нагадаємо: Президент Республіки Корея Мун Чже Ін 23 березня отримав першу дозу вакцини AstraZeneca, оскільки він планував взяти участь у саміті "Великої сімки" у Великій Британії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Філіппінивакцинаціякоронавірус
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