Президент Південної Кореї зробив щеплення вакциною AstraZeneca

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін 23 березня отримав першу дозу вакцини AstraZeneca, оскільки він планує взяти участь у саміті "Великої сімки" у Великій Британії.

Джерело: Yonhap News Agency

Деталі: Південнокорейському лідеру та його дружині Кім Чон Сук зробили щеплення в медичному центрі Чонногу недалеко від президентської резиденції в Сеулі.

Yonhap

Разом із ними процедуру пройшли 9 чиновників, які будуть супроводжувати президента і першу леді під час поїздки до Великобританії в червні.

Саміт G7 планують провести на приморському курорті Карбіс-Бей у графстві Корнуолл з 11 до 13 червня.

Південна Корея розпочала програму вакцинації AstraZeneca для людей у ​​віці 65 років і старше у вівторок після затримки, пов'язаної з побоюваннями з приводу її безпеки.

Напередодні місцеві органи охорони здоров'я заявили, що вони не виявили жодних доказів зв'язку між вакциною і повідомленнями про тромби.

Корейське агентство з контролю і профілактики захворювань (KDCA) склало список пріоритетних осіб, які отримують вакцини.

Це дозволило зробити виняток і прискорити вакцинацію для 68-річного президента і 66-річної першої леді; а також працівників президентської резиденції "Синій дім" і директора національної безпеки Су Хуна в чікуванні дипломатичної поїздки.

Yonhap

Вакцина AstraZeneca вимагає двох щеплень з інтервалом від 8 до 12 тижнів.

Нагадаємо: Україна почала кампанію з вакцинації проти COVID 24 лютого вакциною AstraZeneca, отриманою з Індії за назвою CoviShield.

У Південній Кореї померли двоє людей із будинку престарілих, щеплені вакциною AstraZeneca, але зв'язок між вакцинацією і смертями не доведений. 63-річний пацієнт мав цереброваскулярні захворювання, у нього розвинулися симптоми зараження крові і пневмонії, а 50-річний чоловік страждав серцевим захворюванням і діабетом, у нього трапилося кілька серцевих нападів на наступний день після вакцинації.