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Російські окупанти 10 разів обстріляли позиції ЗСУ

Вівторок, 4 травня 2021, 07:45
Російські окупанти 10 разів обстріляли позиції ЗСУ

За добу 3 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, з початку доби 4 травня позиції ЗСУ обстріляли один раз.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік Водяного та Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.

У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік позицій ЗСУ зі стрілецької зброї.

Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Станом на 7 годину ранку 4 травня зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Так, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Передісторія:

  • Станом на вечір 3 травня російсько-окупаційні війська 3 травня здійснили три обстріли позицій українських військових з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Обійшлося без втрат.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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