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Нуланд прибуде в Україну разом з Блінкеном

Вівторок, 4 травня 2021, 08:19
Фото з Тwitter SecBlinken

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США

Дослівно: "Заступниця держсекретаря США (Вікторія) Нуланд відвідає Лондон (Велика Британія), а також Київ (Україна) в період з 4 по 6 травня 2021 року".

Деталі: Повідомляється, що Нуланд супроводжуватиме Блінкена під час його європейського турне.

Передісторія:

  • 5-6 травня з візитом в Україні перебуватиме Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. На цей час заплановані його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем й міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
  • Крім того, держсекретар США планує зустрітися з представниками громадянського суспільства в Україні.

Теми: СШАУкраїнадипломатичні відносини


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