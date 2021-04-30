Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив у інтерв’ю, що вирушить в Україну наступного тижня.

Джерело: Блінкен в інтерв’ю CBS

Пряма мова: "На кордоні з Україною зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася".

Деталі: В анонсі до інтерв’ю, яке покажуть на телеканалі в неділю, йдеться про заяву Блінкена щодо відводу частини накопиченого на українському кордоні російського війська.

Держсекретар США уточнив, що не береться стверджувати, що відступ російських військ від українських кордонів гарантує повну безпеку Україні, та що наміри Володимира Путіна неможливо спрогнозувати.

А також він повідомив про те, що прибуде в Україну з візитом наступного тижня.

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