Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив у інтерв’ю, що вирушить в Україну наступного тижня.

Джерело: Блінкен в інтерв’ю CBS

Деталі: В анонсі до інтерв’ю, яке покажуть на телеканалі в неділю, йдеться про заяву Блінкена щодо відводу частини накопиченого на українському кордоні російського війська.

А також про повідомлення про те, що держсекретар США прибуде в Україну з візитом наступного тижня.

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