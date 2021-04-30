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Блінкен прибуде в Україну наступного тижня – ЗМІ

П'ятниця, 30 квітня 2021, 02:28

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив у інтерв’ю, що вирушить в Україну наступного тижня.

Джерело: Блінкен в інтерв’ю CBS

Деталі: В анонсі до інтерв’ю, яке покажуть на телеканалі в неділю, йдеться про заяву Блінкена щодо відводу частини накопиченого на українському кордоні російського війська.

А також про повідомлення про те, що держсекретар США прибуде в Україну з візитом наступного тижня.

Передісторія:

  • Президент США Джозеф Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Сполучені Штати продовжать підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Про це 1 квітня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главоЮ МЗС України Дмитром Кулебою.
  • Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.
  • Кремль не бачить можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.
  • Білий дім повідомив про намір відправити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну у травні.

Теми: СШАУкраїна


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