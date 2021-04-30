Блінкен прибуде в Україну наступного тижня
П'ятниця, 30 квітня 2021, 02:28
Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив у інтерв’ю, що вирушить в Україну наступного тижня.
Джерело: Блінкен в інтерв’ю CBS
Пряма мова: "На кордоні з Україною зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася".
Деталі: В анонсі до інтерв’ю, яке покажуть на телеканалі в неділю, йдеться про заяву Блінкена щодо відводу частини накопиченого на українському кордоні російського війська.
Держсекретар США уточнив, що не береться стверджувати, що відступ російських військ від українських кордонів гарантує повну безпеку Україні, та що наміри Володимира Путіна неможливо спрогнозувати.
А також він повідомив про те, що прибуде в Україну з візитом наступного тижня.
Передісторія:
- Президент США Джозеф Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
- Сполучені Штати продовжать підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Про це 1 квітня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главоЮ МЗС України Дмитром Кулебою.
- Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.
- Кремль не бачить можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни.
- Білий дім повідомив про намір відправити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну у травні.