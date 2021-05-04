Російський журналіст Юрій Дудь після докору опублікував у Telegram фрагмент інтерв'ю українця Івана Рудського, відомого як блогер EeOneGuy, який вирізали з підсумкової версії шоу "вДудь".

Джерело: Telegram-канал Дудь

Деталі: Дудь зазначив, що за півтора місяці після публікації випуску зі своєю участю Івангай написав у Twitter: "Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся – жертва голодомору. Дідусь i жертва НКВС репресій. А тепер Україна має війну з Росією". "Чому він це вирізав?, – запитали його, – Це ж дуже важливо ...". "Ссикло йо...не", – відповів Ваня.

Журналіст зазначив, що у день виходу інтерв'ю Івангай писав йому: "Дуже круто, спасибі!". Але припустив, що блогер тоді ще не подивився весь випуск.

Дудь пояснив:: "Коли ми зараз спілкуємося з людьми, наша головна мета – дослідити героя. При цьому нам важливо не замучити глядача, тому у нас є монтаж – і з 4, 5, 6, 7, 10 годин запису до глядача добирається значно менше".

За його словами, "як правило, на монтажі викидається все нецікаве, іноді – те, що могло б бути цікавим, але висловлено настільки недоладно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати".

Пряма мова: "Такий монтаж нам здається повагою і по відношенню до глядача, і по відношенню до героя. Хвилюєшся, плутаєшся у хронології і в логічних зв'язках, не до кінця розумієш, що хочеш сказати – це нормально, тим більше, для людини з мінімальним (про що він сам говорить) досвідом публічних виступів. І так само нормально не брати це до підсумкового монтажу.

Тому що наше завдання – не показати героя максимально безглуздим і не назбирати вогненних цитат для заголовків. Наше завдання – див. початок попереднього абзацу.

Але якщо цього разу наша тактовність по відношенню до героя виявилася надмірною, ось будь ласка. 12-хвилинний шматок відео без монтажних склейок".

Більше деталей: У вирізаному шматку Іван Рудський говорить про своє ставлення до анексії Криму, про свою позицію під час проживання в Росії, про давні "тьорки" Росії й України: Голодомор, про який згадувала його прабабця, переслідування НКВС, які торкнулися його діда.

Зазначимо, що інтерв'ю з Івангаєм опубліковано на Youtube-каналі вДудь, а вирізаний фрагмент – лише в Telegram Дудя.

Цьому передувало: 2 травня відеоблогер Іван Рудський, який має в мережі нік EeOneGuy, повідомив, що з його інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю видалили важливі тези розмови: про Голодомор в Україні, репресії НКВС і війну Росії з Україною.

Інтерв'ю з Рудським записували у Бразилії. Майже двогодинне відео опублікували 18 березня.