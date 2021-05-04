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Ворог відкривав вогонь із забороненої зброї біля Водяного – ООС

Вівторок, 4 травня 2021, 18:20

Збройні формування Росії три рази порушили режим "тиші" з початку доби: відкривали вогонь із мінометів, кулеметів та запускали безпілотник. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Водяного російські найманці відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів.

Окрім того, біля Новолуганського, Зайцевого, Шумів, Південного, Залізного, Кримського, Торецька та Новгородського був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений українськими військовими.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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