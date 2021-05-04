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Передумав: Ексрегіонал Колесніков підтвердив створення нової партії

Вівторок, 4 травня 2021, 19:14

Борис Колесніков, колишній нардеп від "Партії Регіонів" та"Опозиційного блоку", міністр уряду Миколи Азарова, підтвердив створення нової політичної партії, від чого напередодні відхрестився.  

Джерело: Колесніков у коментарі Радіо Свобода.

Пряма мова: "Я справді займаюся створенням нового політичного проєкту. Він матиме назву "Україна – наш дім". Його основна ідея – зібрати найкращих людей з усіх сфер: промислового та аграрного сектору, сфери інформаційних технологій, медицини, освіти, соціальної сфери, малого та середнього бізнесу. Ідея створити таку партію у мене виникла давно, бо останнім часом в українській політиці гостро відчувається дефіцит професійних селфмейд-людей і політична сила, над якою я працюю, готова їх запропонувати".

Деталі: Напередодні політик заперечив створення нової політичної сили. Раніше про такі наміри писала "Українська правда". У матеріалі "Партія регіонів 2.0. Як Ахметов підбирає спадщину Медведчука" вказувалось, що Колесніков є відповідальним за підготовку нового політичного проєкту олігарха Ріната Ахметова. 

Хоча 3 травня він заперечив такі наміри, проте вже наступного дня заявив, що "сталось певне непорозуміння". 

Планується, що презентація політсили відбудеться наприкінці травня – початку червня. Колесніков також каже, що проєкт не буде партією окремого регіону. 

Пряма мова: "У нас є спеціалісти і зі Львова, і з Ужгорода, і з Луцька, і з Вінниці, і з Одеси, і з Харкова, і з Дніпра. З "Опозиційного блоку" у партії поки що немає нікого, а з "Партії регіонів" – кілька людей. Конкретні прізвища ви зможете дізнатись на з’їзді".

Що передувало: Наприкінці квітня "Українська правда" повідомляла, що в оточенні олігарха Ріната Ахметова планують створити нову партію і відмежовуються від "Опозиційної платформи - За життя".

3 травня олігарх Рінат Ахметов та його близький соратник Борис Колесніков заперечили, що працюють над створенням нової партії.

Теми: КолесніковпартіїПартія регіонівАхметов


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