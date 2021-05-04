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"Укрзалізниця" відновлює сполучення на Житомирщині 

Вівторок, 4 травня 2021, 20:05

З 5 травня на Житомирщині "Укрзалізниця" відновлює посадку та висадку на станціях області – це останній регіон, де діяли обмеження щодо залізничного сполучення. 

Джерело: "Укрзалізниця

Дослівно: "У зв'язку з цим, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ".

Деталі: Йдеться про такі потяги: 

  • №13/14 Київ - Солотвино;
  • №29/30 Київ - Ужгород;
  • №43/44 Івано-Франківськ - Київ;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • №58/57 Ковель - Одеса;
  • №88/87 Ковель - Новоолексіївка;
  • №98/97 Ковель - Київ;
  • №134/133 Миколаїв - Рахів;
  • №142/141 Львів - Бахмут;
  • №188/187 Ковель - Миколаїв;
  • №743/744 Київ - Львів.

Тепер всі потяги в країні курсують за графіком, оскільки немає  жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні.

Що передувало: Із 5 травня у Житомирській області будуть послаблені карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяЖитомирщина


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