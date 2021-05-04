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Житомирська область переходить із червоної в помаранчеву зону

Вівторок, 4 травня 2021, 12:45

Із 5 травня у Житомирській області будуть послаблені карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в помаранчеву. 

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram 

Пряма мова: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

За результатами Державна комісія вирішила скасувати  з 00 години 00 хвилин 05 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "помаранчевий" рівня епідемічної небезпеки".

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019ЖитомирщинаКабінет міністрів


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