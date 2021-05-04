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Житомирська область переходить із червоної в жовту зону

Вівторок, 4 травня 2021, 12:45
Житомирська область переходить із червоної в жовту зону

Із 5 травня у Житомирській області будуть послаблені карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту. 

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram 

Пряма мова: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 05 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтий" рівня епідемічної небезпеки".

Деталі: Раніше в новині вказувалось, що область переходить у "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, про що повідомляв Немчінов. Пізніше він виправив повідомлення.

Цьому передувало: Із 1 травня Київ, Київська та Миколаївська області перейшли із "червоної зони" епідемічної небезпеки до "жовтої". Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області залишалися в "червоній" зоні.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019ЖитомирщинаКабінет міністрів
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