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ЄС введе паспорти вакцинації від COVID-19 у червні

Вівторок, 4 травня 2021, 20:27

Європейський Союз запустить паспорта вакцинації від коронавірусу для туристів з другої половини червня.

Джерело: прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час прес-конференції з міністрами туризму G20, La Reppublica

Пряма мова: "Європейський зелений пропуск буде готовий з другої половини червня. Тим часом італійський уряд ввів національний зелений пропуск, який вступить в силу з другої половини травня.

Світ хоче поїхати в Італію, і Італія готова вітати світ знову. Я не сумніваюся, що туризм в нашій країні знову стане сильнішим, ніж раніше".

Деталі: Відзначається, що пропуск зможуть отримати і громадяни третіх країн.

За словами Драгі, завдяки італійському перевалу, туристи зможуть переміщатися з однієї країни в іншу без карантину, якщо вони зможуть довести, що вони вилікувалися від COVID-19, вакциновані або у них є негативні результати тесту на коронавірус.

Щоб відновити туристичну діяльність в Італії "уряд має намір запропонувати допомогу туристичній галузі".

Українська правда
Теми: ІталіякоронавірусЄС


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