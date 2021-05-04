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США не вирішили, чи будуть запроваджувати паспорти вакцинації

Вівторок, 4 травня 2021, 21:24
США не вирішили, чи будуть запроваджувати паспорти вакцинації

США не визначились із позицією щодо паспорт вакцинації від COVID-19, оскільки їх наявність може поглиблювати нерівність. 

Джерело: CNN із посиланням на міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса

Пряма мова: "У нас є побоювання з приводу доступності такого паспорта. І наші побоювання щодо справедливості дуже важливі. Але розмова щодо цього триває".

Деталі: За словами міністра, адміністрація президента розглядає всі варіанти щодо запровадження такого паспорта або відмови від нього. 

Раніше у Байдена заявили, що працюють із компаніями над розробкою набору стандартів, які б підтверджували вакцинацію особи від коронавірусу. 

Що передувало: Європейський Союз запустить паспорта вакцинації від коронавірусу для туристів з другої половини червня.

Українська правда

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Теми: СШАвакцинація
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