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Вакцину Pfizer дозволять дітям від 12 років у США

Вівторок, 4 травня 2021, 21:47

Регулятор США планує наступного тижня дозволити використання вакцини Pfizer від коронавірусу дітям від 12 до 15 років. 

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Наразі щеплення препаратом можуть отримати особи старше 16 років. Водночас, Адміністрація  з контролю за харчами та ліками (FDA) США вивчає дані дослідження, які провела компанія Pfizer. У ньому взяли участь 2260 дітей віком від 12 років. Зазначається, що препарат показав стовідсоткову ефективність та був добре сприйнятий дитячим організмом. 

Окрім того, тривають дослідження ефективності препарату на дітях від 2 до 11 років. Результати обіцяють оприлюднити у вересні. 

Що передувало: За останню добу в США зробили 4 мільйони щеплень. У США вакцинують препаратами від Pfizer-BioNTech і Moderna. Також нещодавно схвалили однодозову вакцину Johnson & Johnson.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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