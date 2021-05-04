Байден розраховує зустрітися з Путіним влітку в Європі
Вівторок, 4 травня 2021, 23:32
Президент США Джо Байден заявив, що хотів би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним під час червневої поїздки до Європи.
Джерело: Reuters, Байден після виступу про боротьбу США проти коронавірусу
Пряма мова: "Це моя надія і сподівання. Ми працюємо над цим".
Деталі: Байден планує взяти участь у саміті великої сімки в Англії 11-13 червня, а потім відлетіти до Брюсселя для зустрічі з лідерами Європейського Союзу та відвідати саміт НАТО 14 червня.
Відзначається, що американські чиновники працюють з російськими колегами над організацією зустрічі Байдена-Путіна в третій країні під час першої закордонної поїздки Байдена в якості президента.
Українська правда