Президент США Джо Байден заявив, що хотів би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним під час червневої поїздки до Європи.

Джерело: Reuters, Байден після виступу про боротьбу США проти коронавірусу

Пряма мова: "Це моя надія і сподівання. Ми працюємо над цим".

Деталі: Байден планує взяти участь у саміті великої сімки в Англії 11-13 червня, а потім відлетіти до Брюсселя для зустрічі з лідерами Європейського Союзу та відвідати саміт НАТО 14 червня.

Відзначається, що американські чиновники працюють з російськими колегами над організацією зустрічі Байдена-Путіна в третій країні під час першої закордонної поїздки Байдена в якості президента.