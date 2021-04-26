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У Кремлі чекають зустрічі Байдена з Путіним влітку

Понеділок, 26 квітня 2021, 14:02
Зустріч Байдена (на той час віцепрезидент США) та Путіна (тоді прем’єр-міністр Росії), Москва, березень 2011 року. Фото: ТАСС

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена планується в літні місяці, але точна дата і країна проведення поки не визначені.

Джерело: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в коментарі журналістам в понеділок, передає ТАСС

Пряма мова: "Дійсно, певні пропозиції були озвучені, дати я поки підтвердити не можу. Наразі жодних домовленостей щодо дат немає. Насправді йдеться про літні місяці... ще треба проаналізувати багато різних факторів, щоб вийти на якісь остаточні домовленості...

Ще не називалася жодна країна, (де може пройти зустріч – ред.)".

Деталі: При цьому Пєсков залишив без коментарів можливість зустрічі лідерів двох країн під час запланованого на середину червня європейського турне Байдена, додавши, що така пропозиція "була під час телефонної розмови" президентів.

Передісторія: 13 квітня президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.

Американський лідер також запропонував Путіну в найближчі місяці зустріч на вищому рівні в третій країні для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією.

Теми: ПутінБайденРосіяСША


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