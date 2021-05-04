"Манчестер Сіті" стає першим фіналістом Ліги Чемпіонів

Англійський "Манчестер Сіті" вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів. У матчі-відповідь півфіналу "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0 переміг французький ПСЖ.

Поєдинок пройшов у Манчестері у вівторок 4 травня.

Нагадаємо, що у першій грі в Парижі з рахунком 2:1 виграв "Манчестер сіті".

Вже на сьомій хвилині французи могли повести в рахунку. Рефері призначає пенальті після того як м'яч у штрафному англійців опустився на плече українця Олександра Зінченка. Втім після перегляду ВАР арбітр скасовує своє рішення, побачивши, що м`яч не влучав у руку Зінченку. На 11-й хвилині "Манчестер" відкриває рахунок у грі. З кута воротарського майданчика Ріяд Марез пробив повз Кейлора Наваса - 1:0.

На 16-й хвилині після удару головою Маркіньйоса ворота "Сіті" рятує поперечка воріт. Ще за кілька хвилин Ді Марія пробивав поруч зі штангою. На 45-й хвилині Марез міг оформити дубль, але його удар парирував Навас.

У другому таймі "Манчестер Сіті" грав по рахунку і не дав шансів ПСЖ. На 70-й хвилині після пасу Філіпа Фодена Марез таки оформив дубль - 2:0. За кілька хвилин французи залишилися в меншості. Ді Марія за межами поля зробив відмашку ногою по Фернандінью і отримав пряму червону картку.

До завершення гри англійці мали ще кілька моментів, щоб зробити рахунок розгромним. Після удару Фодена вже за ПСЖ зіграла стійка воріт.

Ще один фіналіст Ліги Чемпіонів визначиться у середу 5 травня, у грі "Челсі" та "Реала".