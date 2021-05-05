Лукашенко позбавив звань понад 80 силовиків

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 травня підписав указ, яким позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців і співробітників різних силових відомств.

Джерело: Пресслужба президента Білорусі

Дослівно: "У період загострення суспільно-політичної обстановки в країні з метою її дестабілізації окремі військовослужбовці та співробітники нагнітали протестні настрої в суспільстві, організовували і брали участь в несанкціонованих заходах, розміщували в мережі Інтернет екстремістські матеріали, закликали до радикальних дій, публікували особисті дані державних службовців, журналістів, співробітників правоохоронних органів, виступали зі звинуваченнями, образами і погрозами на їх адресу.

Дискредитуючи честь і гідність військовослужбовця і працівника, проявляли неповагу до державних символів, викидали службові посвідчення, знімали погони, відмовлялися від виконання службових обов'язків.

Щодо ряду з них порушено і розслідуються кримінальні справи, в тому числі за організацію актів тероризму.

Такі дії несумісні зі статусом військовослужбовця і працівника силового відомства".

Деталі: Як зазначають у пресслужбі Лукашенка, з урахуванням характеру і ступеня тяжкості скоєних протиправних дій керівники силових відомств встановленим порядком ініціювали перед Главою держави питання про позбавлення перерахованих в указі осіб військових і спеціальних звань.

Що передувало: Кілька представників силових структур Білорусі влітку 2020 року заявили про звільнення після жорсткого розгону акції протесту, Іван Колос перестав виходити на зв'язок, а затриманий Єгор Ємельянов уже виправданий.