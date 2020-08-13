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Білоруські силовики звільняються на знак протесту – не без проблем

Четвер, 13 серпня 2020, 15:46
Єгор Ємельянов, Instagram

Кілька представників силових структур Білорусі заявили про звільнення після жорсткого розгону акції протесту, Іван Колос перестав виходити на зв'язок, а затриманий Єгор Ємельянов уже виправданий.

Джерело: "Meduza" з посиланням на білоруські ЗМІ

Деталі: 11 серпня, через два дні після початку демонстрацій у Білорусі, співробітник Департаменту охорони МВС, капітан міліції з Новополоцька Єгор Ємельянов опублікував в інстаграмі фото своїх погонів і службового посвідчення зі словами: "17 років служби закінчено... Моя совість чиста... Міліція з народом... ". Його пост зібрав майже 400 тисяч лайків.

13 серпня його дружина Марина Ємельянова розповіла ресурсам "Наша Ніва" і Tut.by, що після посту в інстаграмі Ємельянова затримали. На нього склали протокол про порушення порядку організації мітингів (ст. 23.34 КоАП РБ).

Марина Ємельянова підтвердила, що чоловік вирішив піти зі служби, щоб не брати участь у розгоні акцій протесту, хоча через розрив контракту повинен повернути державі 5 тисяч білоруських рублів.

При цьому в Департаменті охорони сказали, що Ємельянова звільнено за прогул.

Суд над Ємельяновим пройшов 13 серпня. Його дружина повідомила "Російській службі Бі-бі-сі", що суддя виправдав її чоловіка, його відпустили на свободу – сім'я чекає його вдома.

Також 11 серпня про звільнення в інстаграмі розповів кінолог новополоцького Департаменту охорони МВС Віктор Шарковіч.

А за інформацією Tut.by, після масових затримань і побиття протестувальників у Бресті рапорти про звільнення подали чотири співробітники одного з районних ВВС.

13 серпня у білоруських опозиційних телеграм-каналах з'явилися відеозвернення, на яких колишні спецпризначенці викидають у сміттєві баки форму й розпізнавальні знаки, протестуючи проти розгону мирних демонстрацій.

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А телеграм-канал Nexta опублікував відеозвернення людини, яка представилася дільничним інспектором міліції Іваном Колосом. Він закликав колег не застосовувати насильство до протестувальників і заявив, що не виконуватиме "злочинні накази".

Колос розповів Tut.by, що після публікації звернення до нього "приходили під приводом забрати посвідчення і жетон", він скинув усе з балкону.

Пізніше Колос перестав виходити на зв'язок, пише Tut.by.

Передісторія:

  • У Білорусі після виборів президента 9 серпня 5-ту добу тривають акції протесту, які супроводжувалися сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту з діями влади.  
  • Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви.
  • Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.

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Теми: Білорусьакціїміліціявибори


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