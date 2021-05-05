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Під час вихідних Україна опустилася на 26 місце у світовому рейтингу за поширенням COVID-19

Середа, 5 травня 2021, 05:42
Під час вихідних Україна опустилася на 26 місце у світовому рейтингу за поширенням COVID-19

За минулу добу у світі діагностували понад 775 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії та США, Україна займає 26 місце у світі, 7 в Європі.

Джерело: Дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 382 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 69 тисяч, а у США – понад 42 тисячі випадків.

Окрім того, майже 29 тисяч хворих зареєстрували у Туреччині, а в Аргентині – понад 26 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція та Іран.

Україна серед країн світу займає 26 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 132 423 576 осіб. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 240 622 смерті від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 3 травня в Україні виявили 2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 325 осіб, померли 166 хворих, одужали 7 815 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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