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Понад 300 людей вже повністю вакциновані в Україні

Середа, 5 травня 2021, 08:27

Від початку кампанії дві дози вакцин отримали 303 людини, з яких дві людини отримали першу дозу за кордоном.

Джерело: глава МОЗ Максим Степанов у Facebook

Дослівно: "759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Деталі: За добу 4 травня в Україні щеплено 3425 людей.

Найбільше вакцинували у Дніпропетровській області (879 людей), найменше – у Львівській та Хмельницькій (по 0).

Зазначається, що щеплення проводили 73 мобільними бригадами з імунізації та в 356 пунктах щеплення.

Нагадаємо: За добу 4 травня 2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні, госпіталізували 1 671 хворого, померла 161 людина, одужали 7 728 осіб.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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