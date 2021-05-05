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Вода для Криму: окупанти буритимуть дно Азовського моря вже влітку

Середа, 5 травня 2021, 15:50
Вода для Криму: окупанти буритимуть дно Азовського моря вже влітку

У Росії заявили, що свердловини в Азовському морі для постачання води в окупований Крим почнуть бурити з липня.

Джерело: ТАСС з посиланням на віцепрем'єра Росії Марата Хуснулліна

Пряма мова Хуснулліна: "Повним ходом досліджуємо, ми пробурили на косі, воду знайшли, технічна вода точно може бути...

Думаю, що в липні зайдемо до буріння свердловин".

Деталі: Хуснуллін уточнив, що поки невідомо, чи вистачить запасів води під морем для забезпечення потреб півострова.

Нагадаємо: Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив про великі запаси прісної води під дном Азовського моря.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяРосіяАзовське море
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