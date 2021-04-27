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В окупованому Криму вирішили шукати прісну воду під дном Азовського моря

Вівторок, 27 квітня 2021, 04:18

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив про великі запаси прісної води під дном Азовського моря.

Джерело: РосЗМІ Ріа Новини

Деталі: Аксьонов уточнює, що результати досліджень якості цієї води стануть відомі в червні.

Раніше віце-прем'єр Марат Хуснуллін заявив, що буріння перших свердловин з розвідки додаткових запасів води на цій території планують почати в квітні, проектні роботи вже провели.

Як говорили вчені, під Азовським морем можуть перебувати зони прарусел річок Дон і Кубань і значні обсяги прісної води.

За словами Аксенова, роботи тривають, а в червні з'явиться розуміння перспектив щодо цих запасів.

Передісторія:

  • В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.
  • Жителі захопленого Росією Криму отримують воду за графіком через вичерпання її запасів на півострові, при цьому якщо найближчими місяцями не пройдуть рясні дощі, Крим може залишитися зовсім без води.
  • Глава так званого парламенту окупованого Росією Криму Володимир Константинов назвав тих, кого вважає винними у водній блокаді півострова, серед них - нинішні нардепи України Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.
  • Окупаційна влада Криму оголосила про те, що подасть позов проти трьох громадян України, яких вважає винними у гострому дефіциті прісної води на захопленому півострові.

Теми: Кримвода


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