В окупованому Криму вирішили шукати прісну воду під дном Азовського моря

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив про великі запаси прісної води під дном Азовського моря.

Джерело: РосЗМІ Ріа Новини

Деталі: Аксьонов уточнює, що результати досліджень якості цієї води стануть відомі в червні.

Раніше віце-прем'єр Марат Хуснуллін заявив, що буріння перших свердловин з розвідки додаткових запасів води на цій території планують почати в квітні, проектні роботи вже провели.

Як говорили вчені, під Азовським морем можуть перебувати зони прарусел річок Дон і Кубань і значні обсяги прісної води.

За словами Аксенова, роботи тривають, а в червні з'явиться розуміння перспектив щодо цих запасів.

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