В окупованому Криму вирішили шукати прісну воду під дном Азовського моря
Вівторок, 27 квітня 2021, 04:18
Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив про великі запаси прісної води під дном Азовського моря.
Джерело: РосЗМІ Ріа Новини
Деталі: Аксьонов уточнює, що результати досліджень якості цієї води стануть відомі в червні.
Раніше віце-прем'єр Марат Хуснуллін заявив, що буріння перших свердловин з розвідки додаткових запасів води на цій території планують почати в квітні, проектні роботи вже провели.
Як говорили вчені, під Азовським морем можуть перебувати зони прарусел річок Дон і Кубань і значні обсяги прісної води.
За словами Аксенова, роботи тривають, а в червні з'явиться розуміння перспектив щодо цих запасів.
Передісторія:
- В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.
- Жителі захопленого Росією Криму отримують воду за графіком через вичерпання її запасів на півострові, при цьому якщо найближчими місяцями не пройдуть рясні дощі, Крим може залишитися зовсім без води.
- Глава так званого парламенту окупованого Росією Криму Володимир Константинов назвав тих, кого вважає винними у водній блокаді півострова, серед них - нинішні нардепи України Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.
- Окупаційна влада Криму оголосила про те, що подасть позов проти трьох громадян України, яких вважає винними у гострому дефіциті прісної води на захопленому півострові.