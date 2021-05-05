Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Динамо" у меншості грає унічию з "Маріуполем"

Середа, 5 травня 2021, 15:55
twitter.com/DynamoKyiv

Київське "Динамо" у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги на виїзді не зуміло перемогти "Маріуполь". Гра завершилася з рахунком 0:0.

Зустріч пройшла у Маріуполі у середу 5 травня.

Перший тайм поєдинку за моментами був за господарями поля. Вже на другій хвилині після удару Артема Бондаренка сейв видав Денис Бойко. Через десять хвилин Бойко знову виручає динамівців Києва. Цього разу після удару у верхній кут воріт від Дмитра Топалова Бойко перевів м`яча на кутовий.

У "Динамо" у першому таймі був лише один удар у площину воріт. Кілька разів пробивав Віталій Миколенко, але не влучив у рамку воріт.

Завершальна 45-хвилинка розпочалася з неприємності для "Динамо". За друге попередження був вилучений Де Пена. Граючи в меншості, кияни створили більше моментів, ніж за весь перший тайм. На 54-й хвилині після удару головою з метрів восьми Артема Беседіна "Маріуполь" виручив їх воротар Євген Гальчук. На 78-й хвилині дальній удар Сергія Сидорчука взяв також воротар маріупольців.

Після цієї нічиєї "Маріуполь" поки не гарантував собі збереження прописки в Прем`єр-Лізі. Нагадаємо, що "Динамо" в цьому сезоні достроково виграло УПЛ.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Епідемія йде на спад 6-й тиждень, із червоної зони можуть вийти ще 3 області

Венедіктова замінила прокурора, який тричі закривав "Роттердам+"

Зеленський: До Дня Незалежності більшість українців мають отримати вакцину

фотоВ оборонці викрили крадіжку оптичних прицілів на пів мільйона

"Медична таємниця": МОЗ не називає вакцинованих нардепів

фотоРосійські найманці обстріляли автомобіль спостережної групи

Усі новини...
футбол
"Манчестер Сіті" стає першим фіналістом Ліги Чемпіонів
Прем'єр-Ліга: "Динамо" громить "Ворсклу", "Шахтар" переміг "Дніпро-1"
Ліга Чемпіонів: "Манчестер Сіті" долає на виїзді ПСЖ
Останні новини
16:09
Три області вийшли із "червоної" зони
16:04
Німеччина встановить більш амбітні цілі скорочення викидів вуглецю
15:57
Розслідування дій експертки у справі "труби Медведчука" завершено – НАБУ
15:55
"Динамо" у меншості грає унічию з "Маріуполем"
15:52
Франція дала громадянство 2 тисячам іноземців, які проявили себе під час пандемії
15:51
Киянам, які записалися на щеплення проти COVID-19, приходять SMS про видалення їхніх даних
15:50
Росія планує з липня добувати прісну воду під Азовським морем
15:37
інфографікаВиплати українським IT-компаніям від іноземних клієнтів зросли на 32%
15:33
Спалах ковіду на Евересті: симптоми плутають із гірською хворобою
15:19
фотоБіля російського кордону знайшли сумки з парашутами
Усі новини...