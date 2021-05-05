"Динамо" у меншості грає унічию з "Маріуполем"

Київське "Динамо" у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги на виїзді не зуміло перемогти "Маріуполь". Гра завершилася з рахунком 0:0.

Зустріч пройшла у Маріуполі у середу 5 травня.

Перший тайм поєдинку за моментами був за господарями поля. Вже на другій хвилині після удару Артема Бондаренка сейв видав Денис Бойко. Через десять хвилин Бойко знову виручає динамівців Києва. Цього разу після удару у верхній кут воріт від Дмитра Топалова Бойко перевів м`яча на кутовий.

У "Динамо" у першому таймі був лише один удар у площину воріт. Кілька разів пробивав Віталій Миколенко, але не влучив у рамку воріт.

Завершальна 45-хвилинка розпочалася з неприємності для "Динамо". За друге попередження був вилучений Де Пена. Граючи в меншості, кияни створили більше моментів, ніж за весь перший тайм. На 54-й хвилині після удару головою з метрів восьми Артема Беседіна "Маріуполь" виручив їх воротар Євген Гальчук. На 78-й хвилині дальній удар Сергія Сидорчука взяв також воротар маріупольців.

Після цієї нічиєї "Маріуполь" поки не гарантував собі збереження прописки в Прем`єр-Лізі. Нагадаємо, що "Динамо" в цьому сезоні достроково виграло УПЛ.