Президентський рейтинг Зеленського зріс

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу, при цьому, порівняно з лютим його підтримка зросла.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 16-22 квітня

Дослівно: "Найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський – 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – Петро Порошенко, якого підтримали б 18,1% серед тих, хто визначився".

Деталі: Третє-п’яте місця ділять (різниця в підтримці в межах статистичної похибки) Юлія Тимошенко (11,9%), Ігор Смешко (10,4%) і Юрій Бойко (9,6%).

Підтримка інших кандидатів нижча.

Дослідження тривало 16-22 квітня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2003 респонденти віком 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупованих районів Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Передісторія: