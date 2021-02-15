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Президентський рейтинг: змінились основні конкуренти Зеленського

Понеділок, 15 лютого 2021, 11:06
Фото president.gov.ua

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу, але список його основних конкурентів у лютому змінився.

Джерело: результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-7 лютого

Дослівно: "Серед зазначених кандидатів відносно найбільше голосів отримав би В. Зеленський, за якого проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором".  

 

Деталі: На другому місці лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко – 13,1% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився. На третьому місці – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (відповідно, 10,3% і 14,5%).

Співголову фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка готові підтримати відповідно, 8,1% і 11,4%, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 5,9% і 8,2%, нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука – 3,7% і 5,1%, експремєра Володимира Гройсмана – 3,2% і 4,5%, голову партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценко – 2,9% і 4,1%.

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Соціологи зазначають, що опитування проводилося на "замовлення клієнта", однак самого клієнта не називають.

Вказується, що респонденту пропонували наведений в Таблиці 1 список можливих кандидатів на виборах президента, а респондент мав обрати того, за кого він проголосував би. 

 

Дослідження тривало 5-7 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Важливо:  У листопаді та січні у журналістів та експертів виникали питання щодо якості досліджень, проведених КМІС, зокрема щодо рейтингів політиків та партій, які різнились з опитуваннями інших авторитетних соціологів. 

ЗМІ пов'язували такі результати з замовниками, якими в листопаді були політологи з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Самі соціологи пояснюють результати тим, що список для заміру подавався замовником, однак його самого не називають, посилаючись на угоду про нерозголошення.

Передісторія:

  • Згідно з січневим опитуванням КМІС, Зеленського готові були підтримати 22,1% респондентів, які визначилися зі своїм вибором. А друге-третє місця, як і в грудні 2020 року, ділили нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко (13,7%) і співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко (13,5%). Різниця в підтримці цих кандидатів була у межах похибки.

Українська правда
Теми: Зеленськийпрезидентвибориопитування
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