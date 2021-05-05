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В МОЗ пояснили, що робити публічним особам, яким відмовили у вакцинації

Середа, 5 травня 2021, 17:45
В МОЗ пояснили, що робити публічним особам, яким відмовили у вакцинації

Публічні особи, які записувались на вакцинацію від коронавірусу але отримали повідомлення про знищення їх персональних даних, мають знову стати у чергу.

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко у коментарі УП

Пряма мова: "Сьогодні отримав багато запитань, що робити тим, хто записувався як публічний діяч на вакцинацію і отримав повідомлення про знищення даних, отож

записатися через Портал "Дія" чи його мобільний застосунок у лист очікування, або ж через через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19 на вакцинацію, якщо раніше цього не зробили (хто зареєструвався раніше, повторно проходити процедуру реєстрації не потрібно)".

Деталі: Ляшко нагадав, що залишкові дози вакцин більше не можуть використовувати для щеплення публічних осіб. Відповідно до Закону "Про захист персональних даних", необхідно було знищити персональні дані публічних діячів, про що ті і отримали смс-повідомлення. 

Водночас ті публічні особи, які вже встигли вакцинуватись від коронавірусу, зможуть отримати і другу дозу відповідних препаратів. 

Що передувало: Киянам, які записалися на вакцинацію проти COVID-19 як публічні особи, почали приходити SMS від Департаменту охорони здоров'я КМДА про те, що "надані персональні дані при заповненні форми для запису на щеплення – знищено".

Передісторія:

  • 16 квітня Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до наказу для того, щоб залишками доз вакцини щеплювали лише тих осіб, які визначені першим та другим етапом Національного плану вакцинацій.  

Українська правда

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Теми: вакцинаціяМОЗ
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