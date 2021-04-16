Публічних осіб більше не будуть щепити залишками вакцин – Степанов
Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до наказу для того, щоб залишками доз вакцини щепили лише тих осіб, які визначені першим та другим етапом Національного плану вакцинацій.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова: "Я підписав наказ. Ми внесли зміни: прибрали всіх публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих залишкових доз, якими можуть вакцинуватись, зокрема і публічні особи. Лише виключно люди, які підпадають під перший або другий етап вакцинації. Бо я знаю, що зараз багато хто поширює чутки, що розраховують тим чи іншим способом вакцинуватись Pfizer".
Деталі: Степанов вів мову за ті випадки, коли публічні особи або ж звичайні громадяни могли бути вакциновані проти коронавірусу залишками вакцин. Зокрема, йдеться про препарат від AstraZeneca. Той у флаконі містить 6 доз, які необхідно використати впродовж кількох годин.
Нагадаємо:
- 16 квітня, в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
- Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.
- Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca. В Україну ця вакцина доставлена з Індії під назвою "CoviShield", 500 тисяч доз надійшли першими 23 лютого.