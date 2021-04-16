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Публічних осіб більше не будуть щепити залишками вакцин – Степанов

П'ятниця, 16 квітня 2021, 22:21

Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до наказу для того, щоб залишками доз вакцини щепили лише тих осіб, які визначені першим та другим етапом Національного плану вакцинацій.  

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Я підписав наказ. Ми внесли зміни: прибрали всіх публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих залишкових доз, якими можуть вакцинуватись, зокрема і публічні особи. Лише виключно люди, які підпадають під перший або другий етап вакцинації. Бо я знаю, що зараз багато хто поширює чутки, що розраховують тим чи іншим способом вакцинуватись Pfizer".

Деталі: Степанов вів мову за ті випадки, коли публічні особи або ж звичайні громадяни могли бути вакциновані проти коронавірусу залишками вакцин. Зокрема, йдеться про препарат від AstraZeneca. Той у флаконі містить 6 доз, які необхідно використати впродовж кількох годин. 

Нагадаємо:

  • 16 квітня, в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
  • Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax. 
  • Вакцина AstraZeneca – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca. В Україну ця вакцина доставлена з Індії під назвою "CoviShield", 500 тисяч доз надійшли першими 23 лютого.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: вакцинаціяСтепанов


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