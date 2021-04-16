Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до наказу для того, щоб залишками доз вакцини щепили лише тих осіб, які визначені першим та другим етапом Національного плану вакцинацій.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Я підписав наказ. Ми внесли зміни: прибрали всіх публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих залишкових доз, якими можуть вакцинуватись, зокрема і публічні особи. Лише виключно люди, які підпадають під перший або другий етап вакцинації. Бо я знаю, що зараз багато хто поширює чутки, що розраховують тим чи іншим способом вакцинуватись Pfizer".

Деталі: Степанов вів мову за ті випадки, коли публічні особи або ж звичайні громадяни могли бути вакциновані проти коронавірусу залишками вакцин. Зокрема, йдеться про препарат від AstraZeneca. Той у флаконі містить 6 доз, які необхідно використати впродовж кількох годин.

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